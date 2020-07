Bildbearbeitung per App : Per App zum perfekten Insta-Foto?

Info

Es gibt viele Empfehlungen zur Gestaltung guter Fotos. Eine davon findet sich aber in den meisten Ratgebern. Dort ist immer wieder die Rede von der Bildaufteilung nach dem „Goldenen Schnitt“. Manchmal ist auch von der Drittel-Regel die Rede. Dieses Prinzip lässt sich bis zurück in die griechische Antike verfolgen, wo sie bei der Gestaltung und Kunst- und Bauwerken eine Rolle spielte. In der Fotografie soll sie den harmonischen Aufbau eines Bildes ermöglichen. Im Sucher vieler Kameras wird dafür ein Raster mit vertikalen und horizontalen Linien eingeblendet. Diese Rasterlinien haben vier Schnittpunkte. Richtet der Fotograf sein Motiv so aus, dass sein Schwerpunkt in der Nähe eines dieser Schnittpunkte fällt, gilt das Foto als harmonisch abgestimmt.