Regionalliga : Gösweiner köpft die SV Elversberg zum siebten Sieg in Serie

Alzenau SV Elversberg gewinnt beim FC Bayern Alzenau mit 2:1.

„Das war wichtig. Wir waren zwar drückend überlegen, aber am Ende brauchten wir etwas Glück“, so Gösweiner. Die SV Elversberg machte in Bayern genau dort weiter, wo sie gegen beim 3:0-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken aufgehört hatte. Druckvoll und mit viel Tempo marschierten die Elversberger nach vorne. Sinan Tekerci und Del Angelo Williams hatten bereits in der 8. Minute die Chance zur Führung, spielten sich aber den Ball im Strafraum so lange hin und her, bis der Ball schließlich bei Alzenaus Torhüter Daniel Endres landete. Die Bayern zogen sich sehr weit in die eigene Hälfte zurück und ließen die Elversberger das Spiel machen. Die konnten damit zwar nicht perfekt umgehen, aber wenigsten blieben die Hausherren so meilenweit vom Elversberger Tor entfernt.