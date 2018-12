Auf den Freistilrennen über zehn und 15 Kilometer schoben die beiden am Sonntag im Südtiroler Toblach die schwachen Resultate des Sprints am Vortag in den Hintergrund.

Bundestrainer Peter Schlickenrieder war entsprechend zufrieden. „Was mir bei ihm besonders gefällt, ist, dass er das so geplant hat“, lobte er Notz. Auf Tagessieger Sergej Ustjugow (Russland) fehlten dem Schwaben 44,9 Sekunden. Lucas Bögl (31.) und Thomas Bing (32.) verpassten die Weltcup-Punkteränge knapp. Hennig schaffte mit ihrem Resultat wie Notz die halbe Qualifikation für die im Februar im österreichischen Seefeld stattfindenden Weltmeisterschaften. Zweitbeste deutsche Läuferin war Victoria Carl (21.) beim Tagessieg der Russin Natalia Neprjajewa, die noch nie zuvor ein Weltcuprennen gewonnen hatte und nun das Gesamtklassement der Tour de Ski anführt. Nächste Station der Tour ist am Neujahrstag das Val Müstair in der Schweiz, wo ein Skating-Sprint ansteht.

Am Samstag waren Sandra Ringwald (23.) und Laura Gimmler (28.) als beste Deutsche im Viertelfinale des Sprints ausgeschieden. Den Sieg holte sich die Schwedin Stina Nilsson. Die deutschen Männer schieden alle in der Qualifikation aus. Es gewann der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo.