(sid) Der Jahresabschluss war einigermaßen versöhnlich. Ein zweiter Rang noch von Viktoria Rebensburg in Semmering, wo die unglaubliche Mikaela Shiffrin zur besten Slalomläuferin der Geschichte aufstieg. Dazu kamen beim Double des Südtirolers Dominik Paris in Bormio ein paar respektable Platzierungen der deutschen Abfahrer – das war es dann aber auch schon. „Es läuft schon ganz schön zäh“, sagte DSV-Alpinchef Wolfgang Maier zum bisherigen Saisonverlauf.

In fünf Wochen beginnt die WM (3. bis 17. Februar), doch derzeit gibt es nur wenig Anlass, im schwedischen Are auf Medaillen zu hoffen. Vor zwölf Monaten hatten die deutschen Skirennläufer bereits vier Siege vorzuweisen dank Viktoria Rebensburg (2), Felix Neureuther und Josef Ferstl, dazu drei zweite und zwei dritte Plätze. Stand jetzt: Ein Sieg durch Stefan Luitz, der aber womöglich noch aberkannt wird, dazu zwei zweite und zwei dritte Plätze.

Trotz guter Voraussetzungen gelang den Deutschen bei Olympia freilich keine Medaille – unter anderem, weil ihnen Neureuther und Luitz verletzt fehlten. Und jetzt? Abfahrer Thomas Dreßen ist verletzt, Ferstl und Andreas Sander fahren ihren Erwartungen noch hinterher, Luitz wurde durch die „Sauerstoff-Affäre“ aus der Bahn geworfen, Neureuther hat noch Trainingsrückstand, Rebensburgs Leistungen sind wechselhaft.

Alpinchef Maier kann nur auf kleine Lichtblicke verweisen. „Die Herren habe ich positiv gesehen, sie schlagen sich ganz wacker“, sagte er zu den Leistungen der Abfahrer in Bormio. Ferstl erreichte auf der eisigen „Stelvio“ in Abfahrt und Super-G jeweils Rang elf, Sander rehabilitierte sich im Super-G mit Rang 14 für seine miserable Abfahrt (35.), Dominik Schwaiger und Manuel Schmid überzeugten in der Abfahrt mit den Plätzen 19 und 21.

Ab Mitte Januar kommen die Rennen in Wengen, Kitzbühel und als WM-Generalprobe auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen folgen. Sander weiß: „Es ist noch viel Luft nach oben.“ Das gilt auch für Rebensburg, die von den fünf bisherigen Podestplatzierungen der Deutschen immerhin drei holte. In den beiden Riesenslaloms vor dem Jahresende belegte sie jeweils Rang zwei, „das spricht für das Niveau“, sagte Maier. Doch die Konstanz des vergangenen Winters, als Rebens­burg den Riesenslalom-Weltcup gewann, ist noch nicht zu sehen.

Bei den deutschen Abfahrerinnen scheint es derweil langsam aufwärts zu gehen, Kira Weidle etwa gelang ein überraschender dritter Rang in Lake Louise. Im Slalom dagegen wurde die ganze Misere in Semmering wieder einmal deutlich. Christina Geiger hatte als Siebte des ersten Durchgangs beste Chancen, unter die ersten Acht und damit zur WM zu fahren – und schied im zweiten Lauf am dritten Tor aus. Lena Dürr wurde nur 25. – 5,23 Sekunden hinter Shiffrin.