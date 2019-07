Fußball : Stuttgarts neuer Trainer ist gerne Aufstiegs-Favorit

Stuttgart Nach turbulenten Wochen und Monaten will der VfB Stuttgart in der 2. Fußball-Bundesliga wieder positive Schlagzeilen schreiben. Zum Auftakt an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sky) wartet direkt das Topduell mit Mitabsteiger Hannover 96. „Ich bin gerne Favorit.

Von sid

Das war ich die ganzen Jahre davor nicht, also nehme ich es gerne an“, sagt der neue Trainer Tim Walter, der im Sommer von Holstein Kiel zum fünfmaligen deutschen Meister gewechselt ist. Seit seinem Amtsantritt versprüht Walter aufreizend viel Optimismus. Eine Strategie, die angeblich aufgeht. Vor dem Saisonstart spricht Walter von einer „super Harmonie in der Truppe“. Wie sich diese auf dem Platz auswirkt, kann am Freitag unter Wettkampfbedingungen beobachtet werden.