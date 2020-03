Fußball : Café-Betreiber Oral zum dritten Mal Trainer

Ingolstadt Aus dem „Café Leidenschaft“ auf die Drittliga-Trainerbank: Der FC Ingolstadt hat zum dritten Mal Tomas Oral als Coach verpflichtet. Zuletzt hatte der 46-Jährige in der Endphase der vergangenen Saison an der Seitenlinie gestanden und vergeblich versucht, den FCI in der 2. Fußball-Bundesliga zu halten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von sid