Algarve-Cup der Frauen : Voss-Tecklenburg äußert Verständnis für Final-Absage

Almancil Die taktischen Vorbereitungen waren abgeschlossen, die Vorfreude auf das Finale groß: Doch das sich ausbreitende Coronavirus hat den deutschen Fußballerinnen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Das Endspiel des Algarve-Cups am Mittwochabend im portugiesischen Parchal gegen Italien wurde abgesagt.

Der italienische Verband teilte mit, dass aufgrund der verschärften Einreisebedingungen in Italien eine Abreise am Mittwochvormittag notwendig sei. „Wir hätten gerne gespielt, akzeptieren aber selbstverständlich die Entscheidung. Wir erleben gerade herausfordernde Zeiten und müssen alle zusammenstehen, um diese schwierige Phase zu bewältigen“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Verdachtsfälle in den teilnehmenden Teams wurden nach Angaben des deutschen Teamarztes Bernd Lasarzewski nicht gemeldet. Zudem waren italienische Spielerinnen, die in der arg gebeutelten Heimat mit Infizierten in Kontakt gestanden haben könnten, gar nicht erst mit nach Portugal gereist. Der portugiesischen Verband hatte zuvor bereits festgelegt, dass das Finale ohne Zuschauer stattfinden sollte.