Fußball : Sabitzers Abend für die Geschichtsbücher

Leipzig RB Leipzig besiegt Tottenham Hotspur klar mit 3:0 und steht erstmals im Viertelfinale der Champions League.

Marcel Sabitzer hatte sein Trikot in einer kleinen Box verstaut und stolzierte mit dem wertvollen Andenken unterm Arm zur nächtlichen Siegerparty: Nach dem 3:0 (2:0)-Triumph am Dienstagabend gegen Tottenham Hotspur und dem ersten Einzug ins Viertelfinale der Champions League war der Matchwinner einfach nur happy.

Dass Leipzig wegen der Coronavirus-Krise in Zukunft mit Geisterspielen rechnen muss, ließ Sabitzer eher kalt. „Wenn es so weit ist, muss man sich darauf einstellen“, meinte der Ösi. Am Mittwochmittag legte Leipzig schließlich fest, dass die Bundesliga-Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg ohne Zuschauer ausgetragen wird.