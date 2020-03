Innenverteidiger ist positiv getestet : Hannovers Hübers ist erster Coronafall im deutschen Fußball

Hannover Innenverteidiger ist positiv getestet. Die Folgen für den Spielbetrieb sind noch nicht abzusehen. Kompletter „Geister-Spieltag“ in der Bundesliga.

Mittwoch, 12.59 Uhr, Hannover 96 teilt mit: Der deutsche Profifußball hat seinen ersten Coronafall. Innenverteidiger Timo Hübers wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Was alle in der Branche seit Tagen befürchtet haben, ist damit plötzlich Realität – die Folgen für den gesamten Spielbetrieb sind noch nicht abzusehen.

Während sich Hübers zurzeit in häuslicher Quarantäne befindet, herrscht bei seinem Club der Ausnahmezustand. Der komplette Kader des Zweitligisten sowie das Trainerteam um Kenan Kocak werden vorsorglich auf das Virus getestet. Beim 3:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Freitag hatte Hübers schließlich noch 90 Minuten auf dem Platz gestanden und als Torschütze geglänzt.

96 geht allerdings davon aus, dass sich Hübers erst „am Samstagabend bei einer Veranstaltung in Hildesheim infiziert“ habe, wie es in einer Vereinsmitteilung hieß. Seit „der Ansteckung, die exakt eingrenzbar ist“, soll Hübers „keinen Kontakt zu seinen Mannschaftskollegen“ gehabt haben, weshalb „nicht davon auszugehen“ sei, dass „sich Mitspieler bei ihm infiziert haben“.

Der erste komplette Geister-Spieltag der Bundesliga ist indes beschlossen. Am Mittwoch entschied sich RB Leipzig, das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg ohne Zuschauer auszutragen. Zuvor war bereits die Begegnung zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC Bayern München (Samstag/18.30 Uhr) nach viel Kritik aus der Politik zum Geisterspiel erklärt worden. Eine entsprechende Anordnung sei am Mittwoch vom Gesundheitsamt an den Berliner Bundesligisten ausgestellt worden.