Auf eine lange Saunanacht dürfen sich die Gäste des Sauna Vicus im Schaumbergbad bei Tholey am kommenden Freitag, 22. März, in der Zeit von 19 bis 24 Uhr freuen. Wie ein Sprecher der Gemeinde Tholey mitteilt, stehen dann verschiedene Aroma-Aufgüsse in der Bio-Sauna, der Kelo-Sauna und der 80-Grad-Sauna an. Von red