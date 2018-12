Er stand im dringenden Verdacht, zahlreiche Einbrüche verübt zu haben, darunter auch einen Einbruch in die Saunaanlage des Schaumbergbades sowie in mehrere Autos. Ein Ermittlungsrichter hatte eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Diese führte schließlich zum Fund zahlreicher Beweismittel. Der Beschuldigte zeigte sich in seiner Vernehmung geständig. Er hatte sich durch die Straftaten einen Teil seines Lebensunterhaltes verdient, so die Polizei.