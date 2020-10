Blaulicht : Verletzter Fahrer, hoher Schaden

Oberlinxweiler Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 7 Uhr auf der B 41 bei Oberlinxweiler gekommen.

Ein Autofahrer war in Richtung Ottweiler unterwegs. Als er sich in Höhe der Auffahrt Oberlinxweiler befand, wollte gleichzeitig ein Laster-Fahrer von Oberlinxweiler kommend auf die B 41 auffahren. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei den Pkw-Fahrer und fuhr auf diesen auf. Der Autofahrer wurde verletzt. An dem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.