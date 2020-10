Blaulicht : Mehrere Autos in Oberlinxweiler aufgebrochen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Oberlinxweiler Mehrere Autos sind in der Nacht auf Donnerstag auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Jakob-Stoll-Straße in Oberlinxweiler aufgebrochen worden.

Das berichtet die St. Wendeler Polizei. Die Täter stahlen Fahrzeugteile. Sowohl aus dem Fahrzeuginnenraum, wie etwa ein Steuerknüppel, aber auch Teile aus dem Motorraum, wie Elektronikteile, wurden entwendet. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können.