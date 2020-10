Polizei : Autofahrer fährt Verkehrsschild um

Foto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Am Sonntag, 25. Oktober, kam es zwischen 3.30 Uhr und 3.40 Uhr in Homburg zu einer Verkehrsunfallflucht in der Saarbrücker Straße vor dem Kreuzungsbereich Am Zweibrücker Tor. Hierbei kollidierte ein bislang noch unbekannter Fahrer eines Kraftfahrzeugs mit einem dort aufgestellten Verkehrsschild, wodurch dieses beschädigt wurde, so die Polizei.

Der Mast wurde durch den Zusammenstoß umgeknickt, das Verkehrszeichen wurden verbogen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.