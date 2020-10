Regennasse Fahrbahn bei St. Wendel : Motorroller-Fahrer bei Unfall verletzt

St. Wendel m Mittwoch gegen 11 Uhr verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall auf der L 134. Der Fahrer eines Motorrollers war in Richtung Bliesen unterwegs. In Höhe der Auffahrt zur B 41 verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte. Der Mann verletzte sich und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Weitere Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.