Es wird neu aufgelegt : Heimatbuch ist vergriffen und wird neu aufgelegt

Willi Kollmann behandelt im Urweiler Heimatbuch die Zwangsarbeitergräber in Urweiler und die Restaurierung der Gedenkstätte in den Jahren 2015 und 2016. Foto: Franz Josef Marx

Urweiler Der Vorsitzende der Heimatfreunde Urweiler nimmt bereits Vorbestellungen entgegen.

Über Alt-Urweiler und seine Feldhüter berichtet Gerd Buschauer, stellvertretender Vorsitzende der HFU. Über die Geschichte und Geschichten rund um den Kautenberg schreibt Gertrud Alt, Mitglied der HFU und langjährige Lehrerin in Urweiler. Willi Kollmann, Schriftführer der HFU, behandelt die Zwangsarbeitergräber in Urweiler und die Restaurierung der Gedenkstätte in den Jahren 2015 und 2016.