Kneipp-Verein St. Wendel : Aphrodites Zaubergürtel oder Meditation

Sich fühlen wie am Meer, auch wenn kein Ozean in der Nähe ist: Das sollen die Teilnehmer des entsprechenden Kneipp-Kurses lernen. Foto: Stephan Puchner/dpa Foto: dpa/Stefan Puchner

St. Wendel Kneipp-Verein St. Wendel startet diese Woche ins neue Herbst-Programm.

Der St. Wendeler Kneipp Verein startet in sein neues Gesundheitsprogramm „Herbst 2020“. Verschiedene Kurse und Veranstaltungen können schrittweise und unter bestimmten Bedingungen wieder stattfinden, teilt eine Sprecherin des Vereins mit. Dabei müssten jedoch die geltenden Hygienerichtlinien und Abstandsregelungen eingehalten werden.

Und hier das Programm: „Nordic Walking am Montagmorgen“ bietet der Verein ab jeweils 9.15 Uhr am Parkplatz des Wendelinusparks in St. Wendel an. Weitere Infos gibt es bei Maria Samstag unter der Telefonnummer (0 68 51) 7 09 33.

Ein „Schach-Kurs für Erwachsene“ beginnt am Dienstag, 1. September, um 15 Uhr unter der Leitung von Peter Schmidt. Anmelden und informieren können sich Interessierte unter der Telefonnummer (01 57) 35 62 36 02. Einige weitere Kurse starten ebenfalls am Dienstag, 1. September: Gleich morgens um 9 Uhr findet der traditionelle Frühstückstreff statt unter dem Motto „Die Farben des Lebens – Gelb für Lebensordnung“. Im Zeichen der Corona-Pandemie ist eine Teilnahme nur nach Anmeldung in der Geschäftsstelle möglich. Kontakt: Telefon (0 68 51) 7 09 33. Um 16.30 Uhr beginnt Tanztrainerin Helene Schwarz mit Ihrem Kurs „Tanzen in jedem Alter“. Anmeldung und weiteres Infos unter der Tel. (0 68 51) 32 35. Der Kurs „Aphrodites Zaubergürtel“ (Leitung Christel Trost) beginnt um 18 Uhr im Kneipp-Treff. Anmeldung und Info: (0 63 86) 3 94.

Folgende Kurse beginnen am Mittwoch, 2. September: „Fit & Gesund“ mit Ruth Baumgartner um 10.15 Uhr. Anmelden können sich Interessierte unter der Telefonnummer (0 68 57) 64 70. Um 18.30 Uhr beginnt „Die Wirbelsäule trainieren – den Rücken stärken“ unter der Leitung der Physiotherapeutin Heidi Kött-Müller: Info und Anmeldung unter der Tel. (0 68 51) 1 30 45 16.

Zudem starten am selben Tag sowie am 4. September die Floorballer wieder ins Training. Weitere Infos hierzu gibt es bei Diplom-Sportlehrer Christian Landau unter der Tel. (0 68 51) 9 74 47 80. Darüber hinaus findet jeden Mittwoch ab 14 Uhr in den Kneipp-Räumen in der Tholeyer Straße 52 ein Spielenachmittag statt. Weitere Infos hierzu erteilt Marlene Schumacher unter der Tel. (0 68 51) 20 80.

Am Donnerstag, 3. September, beginnen folgende Kurse: „Dekorative Keramik“ mit Beate Bohr um 14 Uhr. Anmeldung unter der Tel. (0 68 51) 62 62. Die beiden „Feldenkrais-Kurse“ stehen unter der Anleitung von Heinrich Jakobi. Diese beginnen um 17.15 und 19 Uhr. Anmeldung und weiterführende Infos gibt es unter der Tel. (0 68 57) 6 75 06 60.

Der „Homöopathische Arbeitskreis“ beginnt um 19.30 Uhr unter der Leitung von Steffen Becker-Katins. Anmeldung und weitere Infos bei Birgit Schreiner unter der Tel. (0 68 51) 7 06 92.

Am Freitag, 4. September, um 17 Uhr findet „Meditation am Meer“, geführt von der Entspannungspädagogin Ute Frigo, statt. Am Meer zu liegen, sich selbst seiner Atmung hinzugeben und sich von sanften Klängen berieseln lassen, das erwartet die Teilnehmer in dieser Meditation, verspricht die Sprecherin weiter. Anmeldung unter der Tel. (0 68 51) 9 98 18 96.

Das neue Gesundheitsprogramm-Heft „Herbst 2020“ ist kostenlos in der Geschäftsstelle erhältlich, weitere Infos unter der Tel. (0 68 51) 7 09 33 oder im Internet.