Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht nach Parkplatzrempler

St. Wendel Auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in St. Wendel ist am Freitag zwischen 14.30 und 14.50 Uhr ein Verkehrsunfall passiert.

Wie die Polizei berichtet, sei ein geparkter, blauer VW Golf an der hinteren, rechten Fahrzeugseite beim Ausparken beschädigt worden. Der Verursacher fuhr einfach davon. Bei ihm handelte es sich vermutlich um einen silbernen oder grauen Mercedes-Benz. Hinweise an die Polizei in St. Wendel, Tel. (0 68 51) 89 80.