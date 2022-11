Wochenkolumne der SZ-Redaktion : Wirbelsturm und Wüsten-Kick

St. Wendel Der Tornado in Urexweiler und die Fußball-WM in Katar beschäftigen SZ-Redakteur Thorsten Grim.

Es kommt ja nicht allzu oft vor, dass ein Dorf aus dem Kreis St. Wendel bundesweit in den Schlagzeilen steht. Und die Menschen in Urexweiler hätten sicherlich auch gut darauf verzichten können. Denn der Anlass war alles andere als schön. Ein Tornado ist am Donnerstag durch den Ortsteil der Gemeinde Marpingen gebraust und hat innerhalb weniger Augenblicke Schäden verursacht, deren Ausmaße noch nicht abzusehen sind. Gott sei Dank wurde dabei niemand verletzt – körperlich. Seelisch hat dieses Unglück bei den Betroffenen sicherlich Spuren hinterlassen. Nun gilt es aber, die Schäden zu beseitigen. Die Aufräumarbeiten haben längst begonnen. Dabei wird der Zusammenhalt der „Exweller“, der das Dorf am Fuße des Exelbergs schon immer ausgezeichnet hat, zugute kommen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Betroffenen gegen solche Natur-Katastrophen gut abgesichert sind und die Versicherungen den Menschen nun zügig und unbürokratisch helfen.