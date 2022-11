Unwetter : Nach dem Tornado im Saarland: So ist die Lage in Urexweiler (mit Fotos)

Saarland, Urexweiler: Erste Reparaturarbeiten an den Dächern, die am 17.November 2022 bei einem Unwetter mit Sturm und Hagel beschädigt wurden. Foto: dpa/Mario Avenia

Urexweiler Nach dem Unwetter herrschte in Urexweiler der Ausnahmezustand. Ein Tornado hatte mehr als 50 Häuser beschädigt, Bäume entwurzelt und Autos demoliert. So war die Lage am Folgetag.