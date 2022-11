Zahlreiche Mitglieder wurden geehrt : Vier Männer waren die Gründungsväter

Kastel SPD Kastel feiert 100-jähriges Bestehen. Vorsitzender blickte auf die Geschichte zurück.

Der SPD-Ortsverein Kastel hat kürzlich seinen 100. Geburtstag gefeiert. Dabei blickte der Vorsitzende Christof Görgen auf die Gründung zurück. „Am 1. Mai 1922, dem Tag der internationalen Arbeiterbewegung, hoben vier Kasteler Männer die SPD aus der Taufe: Franz Wachtler, Josef Giebel, Johann Meyer und Michel Schneider“, erzählte er. Es folgte eine wechselvolle Geschichte mit Höhen und Tiefen. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende des Kaiserreichs stand das Saargebiet unter Verwaltung des Völkerbundes. „Nach dem Anschluss an Hitler-Deutschland wurden alle demokratischen Parteien verboten“, sagte Görgen. Er erinnerte daran, dass es unter anderem die SPD gewesen sei, die sich der braunen Diktatur entgegengestellt habe: „Auch Sozialdemokraten wurden verfolgt, eingesperrt, ins KZ gesteckt und von den Nazis ermordet.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die politische Arbeit in Kastel 1949 wieder aufgenommen. „Im hitzigen Wahlkampf 1956 um den Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik war Kastel für die SPD ein wichtiger Umschlagplatz für geschmuggeltes politisches Material“, weiß der Vorsitzende. In dieser Zeit habe auch das politische Engagement von Hubert (Berti) Ganz und Josef Klos begonnen. Ganz war Ortsvorsteher von Kastel und Vorsitzender bis 1982. Sein Nachfolger wurde Klos.