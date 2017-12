Tannenbaum-Entsorgung bleibt weiter kostenfrei

Gute Nachricht für Wadgasser und Saarlouiser

Trotz der Veränderungen der Entsorgung von Grünschnitt in den Kommunen (wir berichteten) ändert sich an der Abfuhr der Weihnachtsbäume zumindest in Wadgassen und in Saarlouis nichts. „Auch im kommenden Jahr können die Bürger der Gemeinde Wadgassen ihren Weihnachtsbaum kostenfrei an der Grünschnitt­annahme am technischen Rathaus abgeben“, sagte Bürgermeister Sebastian Greiber: von Montag 8. Januar bis Donnerstag 11. Januar 2018 von 8 Uhr bis 15.30 Uhr und am Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr. „Darüberhinaus unterstützten wir wieder Sammlungen durch die kostenlose Entsorgung der Bäume, wie die des KAB Schaffhausen-Hostenbach, der am 13. Januar 2018 gegen eine Spende den Abtransport des abgeschmückten Weihnachtsbaums von zu Hause übernimmt“, fügt Greiber hinzu. Auch in Saarlouis ändert sich an der Abfuhr der Weihnachtsbäume nichts, wie Bürgermeisterin Marion Jost sagte.