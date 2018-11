später lesen Lebensmittel-Sammlung Pfarreien sammeln für die Tafel Teilen

Am kommenden Wochenende, Samstag, 1. Dezember, und am Sonntag, 2. Dezember, stehen in den katholischen Kirchen in Wadgassen, Differten und Werbeln wieder Kisten zum Sammeln von haltbaren Lebensmitteln bereit. Von Heribert Pfeiffer