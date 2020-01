Polizei Lebach : Einbruch über Garagenfenster scheitert

Einbrecher scheiterten in Lebach. Symbolbild: dpa/F. Rumpenhorst. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Lebach Am späten Samstagnachmittag haben in Lebach unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Niedersaubachstraße einzusteigen. Zwischen 16.30 und 18 Uhr wollten sie die rückwärtigen Fenster der angebauten Garage gewaltsam öffnen, was jedoch misslang.

Möglicherweise störten die heimkehrenden Bewohner die Täter, meldet die Polizei.