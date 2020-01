Kulturgemeinschaft Gresaubach : Mit 55 Jahren – da fängt das närrische Leben an

Gresaubach KGG feiert in dieser Session ein beachtliches Jubiläum.

Die Kulturgemeinschaft Gresaubach (KGG) feiert ein beachtliches Jubiläum: 5 x 11 Jahre. Der Ursprung der KGG ist in einer Sitzung der damaligen Ortsinteressengemeinschaft zu suchen. In dieser Sitzung fand der Vorschlag von Alfons Naudorf, in Gresaubach Kappensitzungen durchzuführen, großen Anklang. 1965 war es dann soweit, zur Premiere der Kappensitzung, deren Programm gemeinsam von der Ortsinteressengemeinschaft und dem Theaterverein „die goldene 13“ gestaltet wurde, konnte der erste Sitzungspräsident August Kühn im Saal Peter Schedler die Gäste der SAUNAZU (SAUbacher NArrenZUnft) begrüßen.

Seither gibt es zur närrischen Zeit Kappensitzungen in Gresaubach. Lediglich die Konzepte wurden geändert, sodass bis heute für alle Freunde der Narretei eine Faasendveranstaltung in der Mehrzweckhalle Gresaubach angeboten wird: Galakappensitzung ist am Samstag, 8. Februar, 20.11 Uhr. Der Kartenvorverkauf ist am Samstag, 25. Januar, ab 13 Uhr im Musik- und Kulturspeicher Gresaubach, Restkarten bei Monika Junker, Tel. 0 68 87/52 94. Es folgen Kinderkappensitzung, Sonntag, 9. Februar, 15.11 Uhr, Seniorenkappensitzung, Freitag, 14. Februar, 16.11 Uhr, und Faasendparty am Samstag, 15. Februar, 20.30 Uhr.