Peter Maffay : Auf Udo Lindenberg folgt Peter Maffay Open-Air-Konzert am 7. August 2021 auf der Pferderennbahn in Lebach

Peter Maffay Foto: Danny Jungslund. Foto: Danny Jungslund

Lebach Peter Maffay und Band setzen ihre ausverkaufte Jubiläumstournee auch im kommenden Jahr fort. Diesmal haben sich die Musiker für Open-Air-Konzerte vor ganz besonderen Kulissen entschieden. Dazu gehören unter anderen die Freilichtbühne Loreley bei St. Goarshausen, der Platz vor dem prächtigen Barockschloss in Ludwigsburg, das Ufer des Baldeney-Sees in Essen, der Schlossplatz in Coburg – und die Pferderennbahn La Motte in Lebach.



Der Vorverkauf für das Open-Air am Samstag, 7. August 2021 in Lebach startet zunächst exklusiv bei eventim.de. Lokaler Konzert-Veranstalter ist wie bei den Open-Air-Konzerten von Udo Lindenberg die Alm Event Gastro GmbH in Kooperation mit der Stadt Lebach.