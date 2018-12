später lesen Hirtenfeuer Die Weihnachtsbotschaft wirkt – egal in welcher Sprache FOTO: Thomas Seeber FOTO: Thomas Seeber Teilen

Heiligabend gemeinsam mit Menschen feiern, die flüchten mussten und ihre Heimat verloren haben – das ist für viele Lebacher Bürger seit Jahren fester Bestandteil des Weihnachtsfestes. Unter dem Motto „Miteinander leben – miteinander feiern“ wurde auch in diesem Jahr in der Landesaufnahmestelle in Lebach von der freiwilligen Feuerwehr das Hirtenfeuer entzündet.