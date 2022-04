Zahlen von Donnerstag : 431 neue Corona-Fälle im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1264,1.

Der Landkreis meldete am Gründonnerstag 431 neue Corona-Fälle. 81 Betroffene leben in Saarlouis, 54 in Lebach, 50 in Dillingen, je 40 in Wadgassen und Saarwellingen, 32 in Schmelz, 31 in Schwalbach, 28 in Rehlingen-Siersburg, 18 in Nalbach, 16 in Überherrn, 15 in Wallerfangen, 14 in Bous und 12 in Ensdorf.