Aktionen und Wanderungen : Waldwochen am Litermont in Nalbach

Bei den Waldwochen gibt es Aktionen für Groß und Klein.

Nalbach Vom 19. April bis 1. Mai gibt es verschiedene Aktionen rund um den Gemeindewald.

Die Gemeinde Nalbach veranstaltet vom 19. April bis zum 1. Mai die ersten Waldwochen am Litermont. In diesem Zeitraum werden verschiedene Aktionen rund um den Gemeindewald angeboten. In der ersten Waldwoche wird die offene Ganztagsschule Nalbach im Rahmen ihrer Ferienbetreuung aktiv im Wald unterwegs sein und auch im Ferienprogramm der Jugendpflege wird sich das Thema Wald wiederfinden. In der zweiten Waldwoche bietet die Gemeinde Nalbach tolle Wanderungen und Aktionen zum Mitmachen an:

Los geht es am Sonntag, 24. April, mit einer geologisch-kulinarischen Wanderung, die bereits ausgebucht ist. Montags gehen „Monti’s Umweltkids“ auf Spurensuche bei einer Waldrallye. Zwischen 15 und 18 Uhr bekommen Familien dort Entdeckertüten ausgehändigt und können dann auf einer Rätselrallye am Litermont dem Waldgeist Monti helfen, einen Umweltfall zu lösen. Geeignet für Kinder zwischen sieben bis zwölf Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Am Dienstag, 26. April, findet ein „leiser“ Waldspaziergang am Litermont statt. Auf Waldwegen und Pfaden Kraft schöpfen und Stille erleben. Übungen aus der Achtsamkeitspraxis verstärken das Wahrnehmen von Ruhe und Stille. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am grauen Stein. Die Kosten von fünf Euro pro Personen werden an ein Hilfsprojekt gespendet.

Am Mittwoch, 27. April wird es kreativ und bunt: An der Station „Labyrinth“ auf dem Walderlebnispfad haben Besucher den ganzen Tag von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, spontan vorbeizukommen und in Ruhe kreativ zu sein. Steine des Labyrinths werden bemalt mit schönen Worten, die anderen Besucher ein Lächeln ins Gesicht zaubern oder zum Nachdenken anregen. Das Material wird gestellt. Der Weg zur Station ist vom grauen Stein aus ausgeschildert. Um 16.30 Uhr findet an gleicher Stelle ein Schreibworkshop unter Leitung von Christine Sinnwell-Backes statt. Der Schreibworkshop bietet verschiedene Schreibimpulse, die dazu einladen, sich mit den eigenen Gedanken und Gefühlen zu beschäftigen. Vorkenntnisse werden nicht benötigt. Mitzubringen sind: Schreibblock und Stifte. Die Teilnahme ist kostenlos und dauert zirka zwei Stunden.

Freitags lädt Wolfgang Pester zu einer Wanderung mit dem Förster ein. Der für die Gemeinde Nalbach verantwortliche Revierförster erläutert dort spannende Fakten rund um den Nalbacher Wald. Los geht es um 16 Uhr am Waldparkplatz. Die Teilnahme ist ebenfalls kostenlos.

Samstags wird es für alle aktiv: Thomas Strauch lädt zur Wanderung ab 50 plus auf unbefestigten Wegen und führt unterwegs kleine Achtsamkeits- und Entspannungsübungen durch. Die Wanderung ist auch geeignet für „Eingerostete“. Treffpunkt um 14 Uhr an der Kirchberghalle in Piesbach.

Am Sonntag, 1. Mai, lädt Bürgermeister Peter Lehnert zu einer persönlichen Wanderung ein. Er führt die Teilnehmer auf geheimen Pfaden zu seinen Lieblingsorten und beantwortet Fragen rund um die Gemeinde. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Nalbacher Rathaus. Außerdem findet an diesem Tag um 10 Uhr eine kleine Bunkerwanderung am Litermont statt. Vom Heimatforscher Gerhard Riehm erhalten die Teilnehmer auf einer kleinen Spaziertour (zirka eine Stunde) ausführliche Erläuterungen zum Westwall und den Bunkeranlagen am Litermont. Im Anschluss kann das vom Historischen Verein wieder erbaute Maschinenhaus besichtigt werden. Die Teilnehmerzahlen sind teilweise begrenzt. Es gelten die aktuell gültigen Corona-Regeln.

