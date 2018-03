Saarbrücker Stadtautobahn am Sonntag gesperrt

Die Saarbrücker Stadtautobahn wird an diesem Samstag teilweise und am Sonntag komplett gesperrt. Das teilte die Landeshauptstadt mit. Im Zuge der Sanierung der Wilhelm-Heinrich-Brücke wird in diesem Bereich ein Gerüst angebracht. Am Samstag ist deshalb von 6 bis 20 Uhr in beiden Fahrtrichtungen nur eine Spur befahrbar. Am Sonntag wird der Verkehr im gleichen Zeitraum über die Aus- und Auffahrten geführt.