Storchenglück im Homburger Stadtteil Beeden: Die Zahl der Vögel hat im Bliestal in den vergangenen Jahren zugenommen. Zwei Storchenpaaren gefällt es in Beeden so gut, dass sie dort inzwischen sogar überwintern und nicht mehr in den Süden fliegen. Überstanden ist der deutsche Winter für sie aber noch nicht: Für das Wochenende werden im Saarland Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet. ⇥Foto: Ruppenthal/Bittner