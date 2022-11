Nach Wildschwein-Schäden auf Feldern und in Gärten : Jagd: Am Sonntag Wald bei Holz und Riegelsberg meiden

Heisweiler/Riegelsberg Wildschwein-Population soll eingedämmt werden.

Wildschweine haben auf den landwirtschaftlichen Flächen und ubenso auf vielen Privatgrundstücken in den Heusweiler Ortsteilen Holz, Berschweiler und Bietschied, aber auch in der Nachbargemeinde Riegelsberg erhebliche Schäden angerichtet. Der Grund: die Wildschweinpopulation hat in Sommer wieder stark zugenommen und die Tiere finden im Wald nicht mehr genug Nahrung.

Die Bewegungsjagd findet im Fröhnerwald in Riegelsberg sowie in Holz in den Waldbereichen ab dem Buchenweg, am Friedhof, am Fröhner Weiher und an den Wiesen in Richtung Engelsbüsch statt. Auch Teile des Premiumwanderweges zwischen Riegelsberg und Holz sind betroffen. Die Waldbesucher werden gebeten, die gesperrten Waldbereiche am Sonntag zu meiden.