Angelika Lauriel - „Die Frau des Ölbauern“ : Heusweiler Autorin Angelika Lauriel mit neuem Roman über Liebe, Reisen und Genuss

Die Heusweiler Schriftstellerin Angelika Lauriel hat mit „Die Frau des Ölbauern“ ihren neuesten Roman herausgebracht. Die Geschichte spielt zum großen Teil in der Toskana. Foto: Monika Jungfleisch

Heusweiler Die Heusweiler Schriftstellerin Angelika Lauriel stellt mit „Die Frau des Ölbauern“ ihren neuesten Roman vor.

Druckfrisch liegt das neue Buch der Heusweiler Autorin Angelika Lauriel in den Buchhandlungen. 560 Seiten umfasst „Die Frau des Ölbauern“. Die Leserinnen und Leser können sich entscheiden, ob es ein Liebesroman ist oder doch ein Reiseführer durch die Toskana und Ligurien – oder gar ein Kochbuch mit einer spannenden Familiengeschichte drumherum.

Die Autorin selbst bezeichnet ihr mittlerweile 21. Buch als einen „Liebesroman mit Genuss- und Reisefeeling“. Und in der Tat, jedes Genre wird bedient: Wer sich ganz auf die Liebes- und Lebensgeschichte von Mutter Tizia und Tochter Raffaella konzentriert, wird herrlich tiefgründige Dialoge über die erste Liebe, über den Wunsch nach Freiheit, über Missverständnisse zwischen zwei Liebenden, über das Verwandeln freundschaftlicher Gefühle in Liebe und die Verantwortung gegenüber Ehepartner und Kind erfahren. Wer schon immer Sehnsucht nach der Romantik der Toskana zwischen Zypressenalleen, sanften Hügeln im Sonnenlicht und schwarz glänzenden Olivenhainen verspürte, wird ebenfalls auf seine Kosten kommen. Die Beschreibung kleiner, vom Tourismus noch verschonter italienischer Dörfer gelingt der Diplom-Übersetzerin, die lange in der Toskana gelebt hat und fließend Italienisch spricht, mit Bravour.