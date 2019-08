Rasender Paketbote : Fahrerflucht: Polizei sucht einen Paketboten

Saarbrücken Die Polizei will wissen, wer am Dienstag zwischen 16.20 und 16.30 Uhr auf der Autobahn 6 Richtung Saarbrücken, hinter St. Ingbert-West, einen Autofahrer in Gefahr gebracht hat. Der Tatwagen, ein Mercedes Sprinter, soll einem Paketdienst gehören.

Der Lieferwagenfahrer kam sehr nahe an das Auto des Bedrängten heran und überholte rechts. Da der Lieferwagen wieder nach links zog, als er noch in Höhe des Pkw war, wich der Autofahrer Richtung Mittelleitplanke aus und bremste. Dennoch stießen die Wagen zusammen. Am Auto des bedrängten Fahrers entstand Sachschaden. Der Lieferwagen raste in Richtung Saarbrücken davon.