Teilhabe : Regionalverband gilt laut Studie als „Problemlage“

Saarbrücken Der Regionalverband Saarbrücken zählt deutschlandweit zu den Regionen mit „Großstädten mit Problemlagen“. Saarbrücken befindet sich damit in einer Reihe mit Städten wie Dortmund oder auch Lübeck.

Kennzeichnend für die Kategorie, in die Saarbrücken eingeteilt wurde, ist ein schwerer Strukturwandel, dessen Nachwirkungen immer noch spürbar sind. Der Regionalverband schneidet dabei in Punkten wie der Hartz-IV-Quote (17,1 Prozent der unter 65-Jährigen) schlechter ab als der Durchschnitt in seiner Kategorie (16,1 Prozent der unter 65-Jährigen). Beim schnellen Internet liegt der Regionalverband ebenfalls unter dem Mittelwert seiner Gruppe.