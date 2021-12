Eine Schule tut Gutes : Deutsch-Französisches Gymnasium hilft

Krönender Abschluss der Aktion war einmal mehr die Übergabe der Spende. Christiane Siewert (Dritte von rechts) nahm sie für Unicef entgegen. Foto: DFG

Saarbrücken Die Pandemie hat landauf, landab viele große Benefiz-Veranstaltungen verhindert. Eine Schule, an der Hilfsbereitschaft Tradition hat, trotzte Corona und stockte ihren Spendenbetrag für Kinder in Not kräftig auf.

Ein Musterbeispiel für Hilfsbereitschaft auch und gerade in Pandemiezeiten liefert das Deutsch-Französische Gymnasium (DFG). Jetzt war die Scheckübergabe an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef. Vorausgegangen war vom 11. zum 15. Oktober die traditionsreiche Unicef-Laufaktion an der großen Saarbrücker Schule. Es gab sie zum nun schon 19 Male. Seit 2002 liefen die DFG-Schülerinnen und -Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 knapp dreimal um die Welt und brachten schon 265 000 Euro an Spenden zusammen.

Pandemiebedingt gab es zwar auch in diesem Jahr keinen großen Unicef-Eventtag. Dennoch stellte das Gymnasium seine Hilfsaktion sicher. Die Läufe der beteiligten 30 Klassen waren unter strengen Hygieneauflagen auf die komplette Woche von Montag bis Freitag verteilt. Dabei hatten die Sportlehrer zehn Läufe über jeweils 60 Minuten organisiert. Die Schüler waren angehalten, in einer Stunde so viele Kilometer wie möglich zu laufen. Der Kurs war genau einen Kilometer lang. Insgesamt legten Schülerinnen und Schüler in der Aktionswoche 4400 Kilometer zurück.