Aktuelle Angaben des RKI : In zwei Saarland-Kreisen Inzidenz unter 200 – ein weiterer Todesfall

Saarbrücken/Berlin Laut Angaben des Robert Koch-Instituts ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland auf 209,2 gesunken. Neben St. Wendel liegt nun ein weiterer Kreis wieder unter der 200er-Marke. Durch das Virus ist ein weiterer Mensch gestorben.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag, 25. Dezember, 275 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 326 gewesen. 72 480 bestätigte Corona-Fälle gibt es damit seit Pandemie-Beginn im Saarland. Im Saarland wurde ein weiterer Todesfall von den Gesundheitsämtern der Kreise gemeldet. 1226 Menschen starben seit Beginn der Pandemie im Saarland insgesamt an oder mit dem Coronavirus.

Die Inzidenz im Saarland geht weiter zurück. Sie sinkt im Saarland auf 209,2. Am Vortag lag sie bei 223,4. Die Inzidenzen sinken auch in allen Landkreisen. Den niedrigsten Wert hat weiterhin St. Wendel. Dort liegt er aktuell bei 121,4. Die meisten Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage, auf 100 000 Einwohner hochgerechnet, gibt es im Saarpfalz-Kreis. Auch dort sind die Zahlen gesunken; dennoch liegt die Inzidenz noch bei 248,5. Alle Zahlen im Überblick: in der Tabelle.

Corona-Zahlen für Deutschland

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen lag der Wert bei 242,9. Am Vortag hatte er noch bei 265,8 gelegen, vor einer Woche bei 321,8. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 22 214 Neuinfektionen verzeichnet.

Seit Pandemiebeginn haben die Gesundheitsämter insgesamt 6.981.281 Fälle gemeldet. Die Zahl der von einer Erkrankung durch das Coronavirus genesenen Menschen in Deutschland bezifferte das Institut mit rund 6 087 300. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle in Deutschland stieg um 157 auf 110.276.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Von Anfang November an war der Wert rasant angestiegen. In der Folge wurden täglich neue Höchststände registriert. Seit Dezember sinkt die Zahl wieder.

In der Regierung gibt es allerdings große Sorgen vor einer weiteren Infektionswelle durch die Ausbreitung der wesentlich ansteckenderen Omikron-Variante. Laut dem jüngsten RKI-Wochenbericht vom Donnerstag ist die Variante mittlerweile in allen Bundesländern nachgewiesen worden.

Das RKI warnte zudem, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer „geringeren Test- und Meldeaktivität“ zu rechnen sei. Demnach könnten die offiziellen Daten nur ein „unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage“ in Deutschland ergeben.

Als entscheidenden Maßstab für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen hatten Bund und Länder im November die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz festgelegt. Dieser Wert gibt an, wieviele Menschen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen.