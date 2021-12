Hausbewohner verweigert Zusammenarbeit mit Polizei : Unklare Lage in Quierschied: Spezialkräfte der Polizei im Einsatz – Bereich um Haus abgesperrt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Gar keine stille Nacht in Quierschied: Zur Stunde sind Spezialkräfte der Polizei im Einsatz. Der Bereich rund um ein Haus in der Marienstraße am Alten Markt ist abgesperrt. Was bisher bekannt ist.

Großer Polizeieinsatz an Heiligabend in Quierschied: Die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen und Spezialkräften zu einem Haus in der Marienstraße angerückt. Das bestätigte ein Sprecher der Saarbrücker Zeitung. Die Einsatzkräfte wurden demnach alarmiert, weil aus dem Haus am Alten Markt Benzingeruch ausgetreten war.

„Die Person, die sich im Haus aufhält, verhält sich unkooperativ und will nicht erklären, woher der Benzingeruch stammt“, erklärte ein Polizeisprecher. Daher gehen die Beamten von einer Gefährdungslage aus. Entsprechende Maßnahmen sollen nun ergriffen werden. Aktuell sei ein Bereich rund um das Haus abgesperrt, so die Polizei.