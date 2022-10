Saarbrücken : Unternehmer-Präsident Bubel wirbt für Neuansiedlungen im Saarland

Saarbrücken (low) Das Saarland muss als Standort für Unternehmen und als Wahlheimat für arbeitswillige Menschen noch attraktiver werden, um die künftigen Herausforderungen zu schaffen. Das forderte der Präsident der Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU), Oswald Bubel, am Donnerstag auf dem diesjährigen Unternehmertag in Saarbrücken.

Die Transformation der Saar-Wirtschaft sei allein mit den Firmen, die es bereits im Land gibt, nicht zu stemmen, betonte Bubel. „Neuansiedlungen gehören dringend dazu.“ Daher müsse schnellstmöglich der Masterplan Industrieflächen II nach vorne gebracht werden. Die Geschwindigkeit, wie sich die großen Industriegebiete – beispielsweise der Lisdorfer Berg – gefüllt hätten, „zeigt, wie wichtig dies ist“. Allerdings benötige das Land auch eine moderne Infrastruktur. „Das betrifft die Verkehrswege und einen besseren Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz über die Schiene, und das betrifft auch die digitale Infrastruktur“, merkte Bubel an. Er erinnerte daran, dass von den 30 000 Arbeitnehmern in der Automobilindustrie „rund 19 000 direkt vom vorgezogenen Auslaufen des Verbrennungsmotors betroffen sind“.