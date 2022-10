Falstaff-Magazin : Leser haben gewählt: Das ist die beliebteste Pizzeria im Saarland

Saarbrücken Kunden aus dem Saarland hatten es in der Hand: Erst nominierten, dann wählten sie die beliebteste Pizzeria im Auftrag des Gourmet-Magazins Falstaff. Das Ergebnis ist eindeutig.

Im Saarland sind Pizzerien nach wie vor ebenso hoch im Kurs. Darum startete das Genuss-Magazin Falstaff hier wie in allen anderen 15 Bundesländern die Wahl zum beliebtesten Genusstempel an der Saar. Zuvor waren drei Lokale auf Vorschlag der Leser ins Rennen gegangen, über die im Internet abgestimmt werden konnte. Jetzt steht das Ergebnis fest.

Die beliebteste Pizzeria: Das sind die Platzierungen der Teilnehmer aus dem Saarland

Dabei setzte sich der Sieger mit weitem Abstand an die Spitze. Demnach kommt die beliebteste Pizzeria aus dem Regionalverband Saarbrücken. In Püttlingen ist sie beheimatet: Little Italy ihr Name. Für sie stimmten 79 Prozent der Teilnehmer.