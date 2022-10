Traditionsfirma aus Saarbrücken : Güdinger Baufirma Wolff Hoch- und Ingenieurbau ist insolvent – 105 Mitarbeiter betroffen

Gestiegene Preise für Baumaterial und coronabedingte Ausfälle von Fachpersonal – die Baubranche hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Die Güdinger Firma Wolff Hoch- und Ingenieurbau hat deshalb nun reagieren müssen.

Die Güdinger Firma Wolff Hoch- und Ingenieurbau hat am Mittwoch einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Wie das Unternehmen mitteilt, gibt es massive Zahlungsausfälle auf Bauherrenseite, was auch mit den aktuellen Personal- und Lieferengpässen zu tun habe. Die vor 125 Jahren gegründete Baufirma, die ein Saarbrücker Traditionsunternehmen ist, spricht außerdem von einer noch nie in der Firmengeschichte erlebten Häufung von Schwierigkeiten.