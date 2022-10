IG Metall : Tarifstreit: Acht Prozent mehr Lohn? „Unverantwortlich und realitätsfern“

In der saarländischen Metall- und Elektroindustrie wird über höhere Löhne verhandelt. Die Positionen sind noch weit auseinander. Die nächste Verhandlungsrunde finde am 27. Oktober statt. Foto: Eberspächer/Wolfram Schroll/Eberspächer

Saarbrücken Die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie (ME Saar) sehen wegen steigender Energiepreise, Corona und der Kriegsfolgen viele Betriebe existenzgefährdet. Daher seien die Acht-Prozent, die die IG Metall fordert, „unverantwortlich und realitätsfern“.

Vor dem nächsten Verhandlungstermin in der kommenden Woche rechnet der Verband der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar) nicht mit einer schnellen Einigung für die rund 39 000 Beschäftigten in der Metallindustrie der Region. Am Donnerstag, dem 27. Oktober kommen die Parteien erneut zusammen. ME Saar verhandelt mit den Partnerverbänden in Rheinland-Pfalz, Rheinhessen und Hessen in der Verhandlungsgemeinschaft M+E Mitte.

Forderung der IG-Metall: „Unverantwortlich und realitätsfern“

Saarland-Verbandspräsident Oswald Bubel bezeichnete in einem Pressegespräch die Forderung der IG Metall nach einer acht-prozentigen Erhöhung mit einer Laufzeit von zwölf Monaten als „unverantwortlich und realitätsfern. Sie entspricht nicht der wirtschaftlichen Lage und den wirtschaftlichen Risiken, in denen sich die Metall- und Elektroindustrie befindet. Sie wird diesen in keiner Weise gerecht.“

Oswald Bubel, Präsident des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie (ME Saar). Foto: Iris Maria Maurer

Viele Betriebe seien angesichts der aktuellen Lage mit stark steigenden Energiepreisen in ihrer Existenz bedroht. Die Branche befinde sich seit mehr als zweieinhalb Jahren in einem fortdauernden Krisenszenario. Erst Corona, dann ein immenser Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise, Lieferengpässe unter anderem wegen der strengen Lockdown-Maßnahmen in China – und jetzt auch noch ein Krieg mitten in Europa. All das stelle die Unternehmen in Deutschland und in der Region vor riesige Herausforderungen, die auch ihre Wettbewerbsfähigkeit massiv bedrohten.

„Seit 2018 gibt es kein Wirtschaftswachstum“

„Seit 2018 gibt es kein Wirtschaftswachstum, sondern einen Rückgang. Die Produktion liegt heute noch immer 10,2 Prozent unter dem Wert von 2018“, sagt Bubel. Gleichzeitig sei es den Unternehmen trotz der Krisen gelungen, die Zahl der Beschäftigten im Großen und Ganzen stabil zu halten. Man dürfe dies jetzt nicht aufs Spiel setzen. „Die Metall- und Elektroindustrie ist der leistungsfähigste Industriezweig in Deutschland“, betont Bubel. Diese erwirtschafte jährlich 1,2 Billionen Euro an Umsatz mit einem Exportanteil von 55 Prozent.

Die Nöte der Beschäftigten angesichts der hohen Inflation kann der ME-Saar-Präsident zwar nachvollziehen, aber er betont auch: „Tarifpolitik kann nicht dazu dienen, die Inflation auszugleichen.“

Staat soll zur Entlastung der Beschäftigten beitragen

Hier sei auf der einen Seite der Staat gefragt, auf der anderen Seite müssten die Bürger die Belastungen auch mittragen. „Die Unternehmen sind von den Energiepreisen und der Inflation genauso betroffen wie jeder Einzelne. Dazu steigen durch die teure Energie auch noch die Einkaufspreise für Vorprodukte. Dadurch sind Unternehmen doppelt betroffen.“

Dem Argument der Gewerkschaft, die Unternehmen könnten die höheren Energiepreise an ihre Kunden weitergeben, tritt Bubel entgegen, „Das können höchstens zehn Prozent der Betriebe. Die große Mehrheit muss zumindest einen Teil der Kosten selber tragen.“ Auch dem Argument der Gewerkschaft, seit 2018 habe es keine Tabellenerhöhung und damit auch nicht mehr Geld gegeben, widerspricht der ME-Saar-Präsident. Tatsächlich summierten sich die Leistungen seit 2018 auf ein Plus von 9,2 Prozent.

Automotive kriselt stärker als Elektrobranche

Bubel betont, dass die Situation angesichts der sehr vielschichtigen Branche längst nicht für alle Unternehmen gleich ist. Zum Beispiel ist die Produktion im Bereich Automotive gegenüber der Zeit vor der Krise um 25 Prozent zurückgegangen, die Unternehmen der Elektrobranche dagegen konnten leicht zulegen. Deshalb könne man auch nicht für alle nach einem Automatismus die gleichen Bedingungen ansetzen. „Wir streben einen fairen, differenzierten Tarifvertrag an, der der Lage der jeweiligen Unternehmen gerecht wird.“

Als Beispiel nennt Bubel die automatische Differenzierung, wie sie 2021 bereits einmal umgesetzt worden ist. Hier konnten Unternehmen, die eine bestimmte Umsatzrendite unterschritten haben, automatisch die Zahlung des Tariflichen Zusatzgeldes B aussetzen. Auch eine Variabilisierung sei denkbar, bei denen es in besseren Zeiten für die Beschäftigten auch mehr Geld geben könne.

Jeder sechste Betrieb schreibe rote Zahlen, sagt Bubel

Trotz der gegensätzlichen Erwartungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern geht Bubel optimistisch in die nächste Verhandlungsrunde. „Wir wollen als Verband eine Lösung, die sowohl den Unternehmen als auch den Beschäftigten Planungssicherheit bringt“, sagt er.

Und das müsse ja auch im Sinne der Gewerkschaft sein. Streiks lösten dagegen kein Problem. „Sie bedrohen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Und verschärfen damit noch die Lage.“ Gegenwärtig schreibe schon jeder sechste Betrieb rote Zahlen. Etwa zehn Prozent der Unternehmen wiesen nach Steuern eine Rendite von unter einem Prozent auf, 14 Prozent zwischen ein und zwei Prozent – zu wenig für eine zukunftsfähige Perspektive. „Es gibt natürlich auch Unternehmen mit einer Rendite von über vier Prozent. Das sind aber auch nur 30 Prozent.“

Noch keine Entscheidung über ein Angebot der Arbeitgeber

Ob die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde kommende Woche ein Angebot vorlegen, ist noch offen. „Das ist noch nicht entschieden“, sagt Bubel. Einen Tag nach der Verhandlung, am 28. Oktober um Mitternacht, läuft die Friedenspflicht aus.