Seit fast 200 Jahren in Familienhand : Globus: Wer steckt hinter der Warenhaus-Kette?

Foto: Marc Prams 26 Bilder Der neue Globus ist eröffnet – so sieht es innen aus

Service Mit 52 sogenannten Markthallen, 90 Baumärkten und sechs Elektrofachmärkten ist die Globus-Gruppe eines der großen Einzelhandelsunternehmen in Deutschland. Gegründet bereits im Jahr 1828 ist das Unternehmen immer noch in Familienbesitz. Lesen Sie hier mehr über die Globus-Gruppe.

Vor allem im Süd-Westen und Süd-Osten Deutschlands sowie in Tschechien und Zentralrussland findet man die großen Warenhäuser der Globus-Gruppe. Doch wer steckt eigentlich hinter dem Unternehmen, und was bieten die seit dem Jahr 2021 „Markthallen“ genannten Standorte des Unternehmens an? Antworten auf diese und weitere Fragen geben wir hier.

Wer steckt hinter Globus?

Gründer des Stammunternehmens der heutigen Globus-Gruppe beziehungsweise der Globus Holding GmbH und Co. KG war Franz Bruch im Jahr 1828. Mit damals 27 Jahren eröffnete er ein Handelshaus in St. Wendel im heutigen Saarland. Bis zum Jahr 1865 wandelte sich das Unternehmen zum Kolonialwarenladen mit Waren von überall auf dem Globus. Die nächsten zwei Generationen der Bruchs – jeweils die Söhne – bauten das Unternehmen im Weiteren zu einem Großhandel aus, der die Lebensmittelhändler der Umgebung belieferte.

In den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts wandelte die Brüder Walter und Franz Josef Bruch das Unternehmen unter dem Namen A. Backhaus KG zu einem Cash & Carry-Markt. In der 60er-Jahren entwickelte Walter Bruch gemeinsam mit dem Möbelhaus-Inhaber Werner Martin die Idee, einen Verbrauchermarkt mit großer Verkaufsfläche aufzuziehen. Als C+C Handelshof entstand der erste Markt dieser Art in Homburg-Einöd im Saarland.

Erst ab dem Jahr 1969 firmierten die Märkte des Unternehmens unter dem Namen „Globus“. Es folgten bis heute 50 weitere Einzelhandelshäuser, die sich vor allem auf das Saarland, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen erstrecken, seit 1992 auch auf die damals neuen Bundesländer Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Damit bildet Globus heute das neuntgrößte Lebensmittelunternehmen Deutschlands.

Expansionen nach Tschechien, wo heute 15 Vollsortimenter zu finden sind sowie nach Zentralrussland wo Globus 18 Märkte betreibt, folgten ab 1996. Das Russland-Geschäft betreibt Globus auch im Jahr 2022, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine noch weiter (Stand März 2022). Mit der Entscheidung, sich nicht aus Russland zurückzuziehen zog sich die Geschäftsleitung öffentliche Kritik zu.

Seit 2020 ist Matthias Bruch, Ur-Ur-Ur-Enkel von Franz Bruch, Geschäftsführer der Globus Holding. Damit ist das Unternehmen in der sechsten Generation im Familienbesitz.

Im Jahr 2020 trat Globus der Handelskooperation RTG (Retail Trade Group) bei. In diesem Joint-Venture, in dem unter anderem ein gemeinsamer Wareneinkauf koordiniert wird, engagieren sich viele große Unternehmen, etwa die Dirk Rossmann GmbH, der Metro-Konzern, Netto, tegut und weitere.

Seit dem Jahr 2020 übernimmt Globus auch nach und nach insgesamt 24 Standorte der ehemaligen Metro-Warenhäuser Real, die zu Globus Markthallen umgeflaggt werden. Seit dem Jahr 2022 werden aus den bisherigen Globus-Handelshöfen und Cash-und-Carry-Selbstbedienungsmärkten sogenannte Globus-Markthallen. Die neuen Namen tragen dabei einem neuen Konzept Rechnung, bei dem Lebensmittel und andere Waren nicht nur verkauft, sondern zum Teil auch vor Ort selbst produziert werden – unter anderem Frischfleisch, Brot und andere Sortimentsbereiche.

Warum heißt der Globus Globus?

Unter dem Namen Globus firmieren die Märkte erst seit dem Jahr 1969. Damals waren es erst zwei – in St. Wendel und in Homburg-Einöd.

Bereits seit dem Jahr 1928 aber gab es erste „Globus-Eigenmarken“ – die wohl auch unter dem Namen „Globus“ liefen.

Die Firmengeschichte basiert auf dem Stammhaus in St. Wendel, das ab den 1860er-Jahren als Kolonialwarenhaus betrieben wurde. Dementsprechend verkaufte man dort Waren von überall auf dem „Globus“.

Zwar erklärt sich das Unternehmen in seiner Firmengeschichte nicht ganz eindeutig zur Herkunft des Namens Globus. Anzunehmen ist aber, dass der Umstand, Waren aus aller Welt anzubieten, eben vom gesamten Globus, sowie die ersten Eigenmarken aus dem Jahr 1928 die Inspiration gaben.

Woher kommt der Globus Markt?

Stammhaus des Globus Einzelhandelsunternehmens war das 1828 im saarländischen St.Wendel errichtet Handelshaus. Die Globus Markthallen Holding GmbH & Co. KG hat dementsprechend auch heute noch ihren Sitz in St. Wendel.

Märkte gibt es in Deutschland an 52 Standorten, das Unternehmen expandiert weiter und sucht laut eigener Angaben laufend weitere Standorte.

Außerdem gibt es Märkte in Tschechien und Russland. Neben den Markthallen und Vollsortimentern gehören auch 90 Baumärkte sowie sechs Elektrofachmärkte zur Globus-Gruppe.

Was vertreibt Globus?

Die Globus Markthallen sind dem Wesen nach bislang eher Selbstbedienungs-Warenhäuser als Vollsortimenter. Im Bereich Lebensmittel führen die Häuser ein breites Sortiment von frischen Produkten wie Fleisch, Fisch, Milchprodukten sowie Obst und Gemüse über Grundnahrungsmittel mit Mehl, Öl, Zucker und mehr bis hin zu fertigen und Tiefkühl-Produkten sowie Süßwaren. Dabei verkauft man sowohl frische Produkte aus den Regionen als auch Ware vom Weltmarkt, Markenprodukte ebenso wie eine Reihe unter Eigenmarken des Unternehmens laufende Produkte. Die Eigenmarken reichen dabei von günstigen Einstiegsmarken bis zu sogenannten Premium-Marken.

Mit dem Wandel zum Markthallen-Konzept ab dem Jahr 2022 will man sich als „produzierende Markthalle“ stärker in den Fokus rücken. Dabei setzt man auf eine Reihe von Lebensmitteln, die vor Ort in den Markthallen frisch und selbst hergestellt werden. Das Spektrum reicht von der Fachmetzgerei über Bäcker und Restaurant bis zur Antipasti- und Sushi-Bar.

Die Logistik-Zentren der Markthallen, von denen alle mit dem gesamten Sortiment beliefert werden, sitzen in Bingen-Kempten und in Löbichau.

Dazu kommt das Spektrum an Getränken, Kosmetik, Körperpflege, Haushalt, Elektronik, Spiel & Schreibwaren, Freizeit, Tier, Auto, Baby & Schwangerschaft sowie Textil und Schmuck. In allen Bereichen gibt es neben verschiedenen Marken auch Eigenmarken-Produkte. Die Warenhäuser vertreiben jeweils auf Verkaufsflächen von bis zu 10.000 Quadratmetern zwischen 50000 und 10.0000 verschiedene Produkte.

Unter dem Namen Globus-Baumarkt existieren außerdem 88 Baumärkte in Deutschland und zwei in Luxemburg, die das gesamte Do-it-yourself- und Profi-Sortiment inklusive Garten-, Freizeit- und Tierbedarf anbieten. In den sechs Elektrofachgeschäften führt das Unternehmen Elektronik und Haushaltsgeräte.

Wer gehört alles zu Globus?

Ab dem Jahr 2022 sollen alle Standorte als Globus Markthalle zum Teil umgebaut werden. Dazu zählen auch nach und nach bis zu 24 bisherige Standorte, die noch als Real-Märkte existieren. Globus hat diesen Teil der Filialen der ehemaligen Metro-Tochter übernommen. Die Märkte in Krefeld, Braunschweig und Essen sind bereits umgeflaggt, weitere werden wohl folgen.

Ansonsten gehören zur Globus-Gruppe noch die Globus-Baumärkte sowie insgesamt sechs Alphatecc-Elektrofachmärkte, ferner die Unternehmensteile in Tschechien und Russland.

Insgesamt gehören rund 20.000 Mitarbeiter zum Bereich der Globus Markthallen in Deutschland, weitere 9500 arbeiten in den Globus-Baumärkten. Dazu kommen weitere rund 20.000 Mitarbeiter in Tschechien und Russland.

Ist Globus ein Familienunternehmen?

Die Geschäftsführung befindet sich im Jahr 2022 bereits in der sechsten Generation in den Händen der Familie Bruch. Daneben gibt es weitere Gesellschafter. Die Firmenstruktur ist in verschiedene GmbH aufgegliedert. So ist laut dem Impressum der Unternehmenswebseite etwa die Globus Markthallen Geschäftsführungs GmbH die „persönlich haftende Gesellschafterin“.

Geschäftsführer der Globus Holding GmbH & Co. KG ist seit Juli 2020 Matthias Bruch. In entsprechenden Aufstellungen und Rankings wird das Einzelhandelsunternehmen Globus als Familienunternehmen geführt. So rangierte Globus etwa im Jahr 2013 in einem Ranking der 500 größten Familienunternehmen, das die Zeitschrift Wirtschaftsblatt aufgestellt hatte, auf Platz 22.

Allerdings sind auch die Mitarbeiter von Globus – wenn sie wollen – am Unternehmen beteiligt. Rund 9000 Mitarbeiter sind sogenannte stille Gesellschafter mit entsprechender Verzinsung. Dabei können die Mitarbeiter wählen, ob sie nur an dem Markt, in dem sie arbeiten, mitbeteiligt sein möchten oder am Gesamtunternehmen. Das Modell der Mitarbeiterbeteiligung existiert seit dem Jahr 1990.