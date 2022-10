Neue Bertelsmann-Studie : Im Saarland fehlen mehrere tausend Kita-Plätze

Nach wie vor fehlen im Saarland Tausende Kita-Plätze, behauptet die neue Bertelsmann-Studie. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarbrücken Die Bertelsmann-Stiftung sieht dringenden Handlungsbedarf bei Kita-Plätzen. Auch Gewerkschaft und Erzieher schlagen Alarm.

Einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge fehlen im Saarland Tausende Betreuungsplätze in Kindertagesstätten. Um den Bedarf seitens der Eltern für die Betreuung ihrer Kinder im kommenden Jahr zu decken, müssten voraussichtlich bis zu 4700 zusätzliche Plätze geschaffen werden, wie sich aus den am Donnerstag veröffentlichten Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung zu den frühkindlichen Bildungssystemen ergibt. Die Zahlen belegten, dass das Saarland den seit 2013 bundesgesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung „auch bis 2023 nicht für jedes Kind, dessen Eltern einen Bedarf haben, einlösen kann“, teilte die Stiftung in Gütersloh mit.

Vor allem im Krippenbereich, also für die Betreuung von Kindern im Alter unter drei Jahren, übersteigt der Bedarf deutlich das Angebot. Hier fehlten im kommenden Jahr alleine 3300 Plätze. Laut Statistischem Bundesamt besuchten im Saarland 2021 rund 30 Prozent der Kinder unter drei Jahren eine Kita. Einen Bedarf haben den Angaben zufolge aber etwa 44 Prozent. Bei den Kindern über drei Jahren beträgt die Lücke zwischen Betreuungsquote und Bedarf rund vier Prozent.

Die größte Hürde, um den Rechtsanspruch voll umsetzen, sei laut Studie weiterhin der Fachkräftemangel. Um insgesamt genügend Kita-Plätze anbieten zu können, müssten 1500 Erzieher neu eingestellt werden. Hierdurch entstünden weitere Personalkosten von fast 68 Millionen Euro im Jahr. Die Betriebs- und mögliche Baukosten nicht eingerechnet.

Die Bertelsmann-Stiftung geht in ihren Berechnungen von der wissenschaftlichen Empfehlung für den Personalschlüssel von 3,0 Kindern je Fachkraft in einer Krippen-

gruppe und von 7,5 in Kindergartengruppen aus. Im Saarland liegt der Betreuungsschlüssel laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) deutlich darüber. „76 Prozent der Kinder werden in Gruppen betreut, deren Personalschlüssel nicht den wissenschaftlichen Empfehlungen entsprechen. In den Gruppen der über Dreijährigen liegt der Personalschlüssel bei 1 zu 9,5 und stellt damit den ‚ungünstigsten‘ Personalschlüssel in den westlichen Bundesländern dar“, sagt GEW-Landeschef Max Hewer. „Damit nicht nur ausreichend Kita-Plätze vorhanden sind, sondern auch alle Plätze kindgerechte Personalschlüssel aufweisen, müssten rund 4400 Fachkräfte zusätzlich beschäftigt werden“, so Hewer.

Nach Ansicht des Verbands der Kita-Fachkräfte im Saarland sei der Betreuungsschlüssel „in der Realität“ sogar noch schlechter. „Im neuen Saarländischen Bildungs- Erziehung- und Betreuungsgesetz (SBEBG) ist nur ein Fachkraft-Kind-Faktor von maximal 2,0 pro Gruppe mit 20 bis 25 Kindern vorgesehen, wobei 25 Kinder in einer Gruppe inzwischen die Regel sind. Damit kommen aber dann zehn bis 12,5 Kinder auf eine Fachkraft. Fällt eine Kraft aus, ist eine Fachkraft mit 20 bis 25 Kindern alleine“, rechnet Vorsitzende Susanne Kunz vor. Statt mehr Geld in einen verbesserten Personalschlüssel zu stecken, setze die SPD-Landesregierung auf die schrittweise Absenkung der Elternbeiträge, kritisiert Kunz.

GEW und Fachkräfte-Verband fordern das Land auf, die Mittel aus dem neuen Kita-Qualitätsgesetz nun vor allem in eine bessere Personalausstattung zu investieren. Das Gesetz sieht vor, dass der Bund 2023 und 2024 jeweils bis zu zwei Milliarden Euro für die frühkindliche Bildung in allen Bundesländern bereitstellt. Damit dieses Geld dann aber auch für Kitas ausgegeben wird, schließt der Bund mit jedem einzelnen Land einen Vertrag, in dem festgelegt wird, in welche Maßnahmen investiert wird. Die Bundesländer müssen über die Umsetzung dann auch Bericht erstatten. Die Mittel dürfen nicht zur Abschaffung der Kita-Gebühren genutzt werden. Ins Saarland fließen in den kommenden beiden Jahren rund 23 Millionen Euro.