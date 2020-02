Homburger Schule darf sich freuen : Auszeichnung fürs Mannlich-Gymnasium

Homburg Die Homburger Bildungseindrichtung ist saarlandweit für zunächst zwei Jahre die erste „Verbraucherschule Gold“. Die feierliche Auszeichnung übernahm die Bundesverbraucher- schutzministerin.

Im Rahmen einer Feierstunde in der Hessischen Landesvertretung in Berlin ist das Homburger Christian-von-Mannlich-Gymnasium am vergangenen Montag, 3. Februar, von Bundesverbraucherschutz-Ministerin Christine Lambrecht und von Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), als erste saarländische Schule mit der Auszeichnung „Verbraucherschule Gold“ bedacht worden. Das teilt Lehrer Jan Weißler mit. Nachzuweisen ist für die Auszeichnung die Umsetzung von Projekten und Aktivitäten in den Bereichen Nachhaltigkeit, Finanzbildung, Medien und Ernährung, zudem Fortbildungstätigkeiten und die Implementierung der Maßnahmen im Schulprofil. Die Auszeichnung gilt für zwei Schuljahre.