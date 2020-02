Gesundheitsamt warnt : Masern bei Patient in Homburg festgestellt

Homburg Jetzt gibt es auch im Ostsaarland den ersten Masernfall. Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises informiert aktuell, dass in Homburg erstmals seit vielen Jahren wieder Masern bei einem Patienten festgestellt wurden.

Näheres war am frühen Morgen noch nicht bekannt. Nur so viel: Die Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt ermittelt und entsprechend beraten, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung in Homburg.