später lesen Weihnachtsshow kommt Soulful Christmas im Big Eppel Teilen

Twittern







„Soulful Christmas – Die Weihnachtsshow“ heißt es wieder am Freitag, 30. November, um 20 Uhr und am Samstag, 1. Dezember, ebenfalls um 20 Uhr im Big Eppel in Eppelborn. Klassische und moderne Weihnachtshits werden auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.