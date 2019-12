Generalversammlung beim VdK : Winfried Schommer bleibt VdK-Vorsitzender

Britten Winfried Schommer ist weiterhin Vorsitzender des VdK-Ortsvereins Britten. Die Generalversammlung, die auch den übrigen Vorstand neu wählte, bestätigte Schommer in seinem Amt.

Dem weiteren neu gewählten Vorstand gehören an: Roland Schmal als zweiter Vorsitzender, Cornelia Langohr als Frauenbeauftragte, Brigitte Schommer als Schatzmeisterin und Jadranka Tolo als Schriftführerin. Beisitzer sind Susanna Wolf und Max Arnold, Revisorin ist Ursula Schmitt.

Allein im VdK-Ortsverein Britten hat sich in den vergangenen zwölf Jahren die Mitgliederanzahl mehr als verdreifacht, mittlerweile sind es 156 Mitglieder. Der VdK sieht dafür „die immer größer werdenden sozialen Probleme in Deutschland“ und den dadurch steigenden Bedarf an Rechtsberatung und -vertretung als ausschlaggebend.