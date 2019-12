Unbekannter beschädigt Auto in Britten : Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Symbolbild: Carsten Rehder/dpa/dpa-Bildfunk. Foto: dpa/Carsten Rehder

Britten Auf rund 5000 Euro schätzt die Polizei-Inspektion Nordsaarland (PI) den Schaden, den ein Unbekannter am Dienstagmorgen an einem parkenden Auto in Britten angerichtet hat. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend.

Der Besitzer des beschädigten Autos, ein 58-jähriger Losheimer, hatte seinen Toyota in Britten auf einer Parkfläche vor dem Anwesen Saarstraße 44 abgestellt. Als Tatzeit nennt die PI zwischen acht und zwölf uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher ein Gespann mit einem größerem Anhänger war, das beim Vorbeifahren die Beschädigungen verursachte und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.