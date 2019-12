Minister Reinhold Jost (Mitte) hat einen Bewilligingsbescheid über 265 258,59 Euro für die Kirchentreppe in Wahlen an Pastor Peter Alt (l.) und Bürgermeister Helmut Harth (r.) übergeben. Im Hintergrund stehen Mitglieder des Ortsrates und der Kirchenverwaltung. Foto: Werner Krewer

Wahlen Sanierung der Kirchentreppe wurde in ein Landesprogramm zur Dorferneuerung aufgenommen: gut 265 000 Euro Unterstützung.

Schon seit längerer Zeit beschäftigen sich die verantwortlichen Gremien mit dem Zustand der Treppe, die nicht nur optisch gelitten hat, sondern mittlerweile auch nicht mehr risikofrei zu begehen ist. „Es kann ja nicht angehen, dass die Gläubigen in ihre Kirche stolpern“, meinte der saarländische Minister für Umwelt und Verbraucherschutz, Reinhold Jost, der mit einem großen Scheck in den Losheimer Ortsteil gekommen war.

Wieder einmal ist es der Findigkeit von Ortsvorsteher Volker Braun zu verdanken, dass man in Saarbrücken auf das Problem in Wahlen aufmerksam wurde. Es gelang, die Baumaßnahme in einem Landesprogramm zur Dorferneuerung unterzubringen, und so wird das Projekt nun mit 65 Prozent der Kosten, also mit rund 265 000 Euro, bezuschusst. Wenn die Pfarrgemeinde den Antrag alleine gestellt hätte, wäre weniger als die Hälfte dabei herausgekommen, denn das Bistum ist in Bezug auf Zuschüsse sehr zurückhaltend geworden.